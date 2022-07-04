 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июля

03 июля

Популярное

Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт

Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек обокрал магазин, где работал на испытательном сроке

1 июля в управление МВД России по Улан-Удэ поступило заявление о краже от индивидуального предпринимателя, продающего дорогие гаджеты и аксессуары к ним. В ходе ревизии в магазине была обнаружена пропажа трёх сотовых телефонов. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей.

Директор рассказал, что в краже техники он сразу заподозрил 24-летнего молодого человека, который два месяца работал на испытательном сроке. С началом ревизии парень вышел из магазина и больше не возвращался. Более того, в телефонном разговоре он признался руководителю в краже, но телефоны возвращать не планировал.

Сотрудники уголовного розыска нашли молодого человека, задержав его на съёмной квартире.

Он признался, что за более низкую цену продал телефоны, украденные из магазина. Все деньги вор потратил на ставки на спорт в Интернете.

- Кражу злоумышленник совершил, будучи условно осужденным за аналогичное преступление: в апреле суд вынес решение о его виновности в кражах из магазина гаджетов, общий ущерб по которым составил более 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Два из похищенных телефонов полицейские изъяли у их новых владельцев.

Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается, добавили в МВД.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт
Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт
Происшествия, 04.07.2022
Молодой человек обокрал магазин, где работал на испытательном сроке
Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки
Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки
Происшествия, 04.07.2022
Угонщика привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно
Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей
Читинец незаконно вырубил лес почти на три миллиона рублей
Происшествия, 04.07.2022
Древесину он использовал для строительства и отопления дома
В Якутии скончался ребёнок, которого на лету поймал уроженец Бурятии
В Якутии скончался ребёнок, которого на лету поймал уроженец Бурятии
Происшествия, 04.07.2022
Выпавший с 12 этажа малыш скончался, несмотря на усилия врачей
В Бурятии в ДТП попала девушка, не имеющая прав
В Бурятии в ДТП попала девушка, не имеющая прав
Происшествия, 04.07.2022
Девушка-водитель опрокинула свой автомобиль
В Бурятии произошло тройное ДТП
В Бурятии произошло тройное ДТП
Происшествия, 04.07.2022
В аварию попали три «Тойоты»  
С лесными пожарами в Бурятии сражались более 900 человек
С лесными пожарами в Бурятии сражались более 900 человек
Происшествия, 04.07.2022
Пожар вблизи села Дабаты разъединился на два очага
В Бурятии отправили за решётку злостного угонщика
В Бурятии отправили за решётку злостного угонщика
Происшествия, 04.07.2022
Мужчина совершал угоны, даже будучи условно осуждённым 
Пожилой читинке придётся выплачивать кредит из-за мошенников
Пожилой читинке придётся выплачивать кредит из-за мошенников
Происшествия, 03.07.2022
Аферисты оформили на пенсионерку кредит в 4 млн
В Бурятии спасли мужчину, уснувшего на надувном матрасе
В Бурятии спасли мужчину, уснувшего на надувном матрасе
Происшествия, 03.07.2022
Также на Гусином озере унесло от берега лодку с двумя взрослыми  
Двух тонувших парней спасли в Улан-Удэ
Двух тонувших парней спасли в Улан-Удэ
Происшествия, 03.07.2022
На крики о помощи подоспели спасатели, которые в этот момент патрулировали акваторию
Уроженец Бурятии спас 5-летнего ребёнка в Якутске
Уроженец Бурятии спас 5-летнего ребёнка в Якутске
Происшествия, 02.07.2022
Ребёнок и мужчина после инцидента были госпитализированы в медучреждение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^