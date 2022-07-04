Молодой человек обокрал магазин, где работал на испытательном сроке
1 июля в управление МВД России по Улан-Удэ поступило заявление о краже от индивидуального предпринимателя, продающего дорогие гаджеты и аксессуары к ним. В ходе ревизии в магазине была обнаружена пропажа трёх сотовых телефонов. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей.
Директор рассказал, что в краже техники он сразу заподозрил 24-летнего молодого человека, который два месяца работал на испытательном сроке. С началом ревизии парень вышел из магазина и больше не возвращался. Более того, в телефонном разговоре он признался руководителю в краже, но телефоны возвращать не планировал.
Сотрудники уголовного розыска нашли молодого человека, задержав его на съёмной квартире.
Он признался, что за более низкую цену продал телефоны, украденные из магазина. Все деньги вор потратил на ставки на спорт в Интернете.
- Кражу злоумышленник совершил, будучи условно осужденным за аналогичное преступление: в апреле суд вынес решение о его виновности в кражах из магазина гаджетов, общий ущерб по которым составил более 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Два из похищенных телефонов полицейские изъяли у их новых владельцев.
Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается, добавили в МВД.
Улан-удэнец украл дорогие телефоны ради ставок на спорт
Происшествия, Фото:
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