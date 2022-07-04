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В Бурятии медведь забрался в стайку и задрал корову

В Бурятии медведь забрался в стайку и задрал корову
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Медведя спугнул инспектор нацпарка

В Бурятии инспектор Тункинского национального парка спас фермерское хозяйство от медведя.

Во время вечернего конного патрулирования территории инспектор Зун-Муринского инспекторского участка Бальжин Данжеев проезжал мимо стайки фермера, стоящей у реки.

- Услышав шум, он заглянул в стайку и увидел медведя. Инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего медведь выбежал из стайки и скрылся в лесу. После ухода медведя Данжеев позвонил фермеру и рассказал о «неожиданном» госте. Добычей медведя стала корова, находящаяся в стайке, - сообщили в пресс-службе Тункинского национального парка.

Сейчас решается вопрос о получении разрешения на отстрел этого медведя.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня обитают 5,8 тысяч медведей. Отстреливают косолапых только в крайнем случае – когда особи угрожают людям. В 2021 году Бурприроднадзор выдал 24 таких разрешения – по ним застрелили 34 опасных медведя.
медведь

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