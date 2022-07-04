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В Якутии скончался ребёнок, которого на лету поймал уроженец Бурятии

В Якутии скончался ребёнок, которого на лету поймал уроженец Бурятии
Происшествия, 
Выпавший с 12 этажа малыш скончался, несмотря на усилия врачей

В Якутии в больнице, несмотря на усилия врачей, скончался пятилетний ребёнок, который выпал с балкона 12 этажа, сообщает РИА Новости.

- Врачи сделали всё возможное, но травмы у ребёнка были несовместимы с жизнью, — отметили в минздраве.

Несчастный случай произошёл 30 июня. Ребёнок дома остался один; по словам соседей, его мама вышла в магазин. В какой-то момент малыш добрался до балкона. Ребёнка, свесившего ножки наружу, заметили прохожие и пытались уговорить его спуститься назад, в квартиру, но безуспешно. Судя по всему, мальчик был сильно напуган.

- Он громко плакал, он несколько раз отвисал вот так на ручки, ножки. Потом обратно поднимался. Все кричали тут во дворе. Мне, конечно, было очень страшно за всем этим наблюдать, - рассказала корреспонденту РЕН ТВ местная жительница.

Буквально за секунду ребёнок сорвался с 12-го этажа.

Очевидцы пытались поймать малыша. Они растянули внизу покрывало и пытались рассчитать траекторию падения – двигались то вперёд, то назад, то вправо, то влево. При этом всё время смотрели вверх на мальчика. Однако им не удалось поймать ребёнка в покрывало. Мальчик рухнул на третьего мужчину, который стоял рядом и также пытался поймать ребёнка. 

В результате этот мужчина смягчил падение. Вместе с мальчиком они рухнули на асфальт. При этом спаситель получил перелом руки и сейчас находится в больнице.

При падении мальчик получил тяжёлые травмы – грудной клетки и живота, а также отёк головного мозга.

Мужчиной, который поймал ребёнка, оказался уроженец Тункинского района Бурятии Баин Бадмаев. В МВД Якутии заявили о том, что его планируют представить к награде за «самоотверженность, отзывчивость к чужой беде, гражданскую активную позицию и реагирование в создавшихся нестандартных ситуациях». 

Сейчас в произошедшем разбираются следователи Следственного управления Росси по республике Саха (Якутия).

Родители воспитывают ещё двух детей, семья считается благополучной. Теперь на контроль семью возьмут инспекторы ПДН и служба опеки. 

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