В Бурятии отправили за решётку злостного угонщика

Мужчина совершал угоны даже будучи условно осуждённым



Житель Муйского района Бурятии признан виновным в угоне автомобиля.



В судебном заседании установлено, что житель посёлка Таксимо в 2018 и 2019 годах осуждён за два угона автомобилей. Его приговорили к условное лишению свободы. В декабре 2021 года он вновь осуждён за аналогичное преступление. Суд отменил предыдущее наказание и назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.



- В период исполнения наказания следствию стали известны иные факты угона автомобилей, совершенные осуждённым в августе и сентябре 2021 года. Суд с учётом непогашенных судимостей, по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

