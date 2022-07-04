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В Бурятии отправили за решётку злостного угонщика

В Бурятии отправили за решётку злостного угонщика
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина совершал угоны даже будучи условно осуждённым

Житель Муйского района Бурятии признан виновным в угоне автомобиля.

В судебном заседании установлено, что житель посёлка Таксимо в 2018 и 2019 годах осуждён за два угона автомобилей. Его приговорили к условное лишению свободы. В декабре 2021 года он вновь осуждён за аналогичное преступление. Суд отменил предыдущее наказание и назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

- В период исполнения наказания следствию стали известны иные факты угона автомобилей, совершенные осуждённым в августе и сентябре 2021 года. Суд с учётом непогашенных судимостей, по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
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