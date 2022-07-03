Аферисты оформили на пенсионерку кредит в 4 млн
57-летняя читинка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Полицейские установили, что крупную сумму денег женщина потеряла буквально за один день. Ей позвонили неизвестные и, представившись работниками банка, клиентом которого она является, сообщили о необходимости защитить имеющиеся на счетах деньги.
По словам потерпевшей, аферисты знали о наличии у неё определённых сумм на счетах. Женщина испугалась за их сохранность и согласилась перевести на якобы безопасные «счета». На этом мошенники не остановились и предложили забайкалке оформить кредит, чтобы у злоумышленников не было шанса взять займ на её имя и похитить эти деньги. В результате пенсионерке одобрили четыре миллиона рублей, которые она оформила и перевела мошенникам.
В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Жительница Читы не только лишилась своих накоплений, но и оказалась должна банку крупную сумму. При пенсии в 22 тысячи рублей, ежемесячно ей предстоит платить по кредиту 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Пожилой читинке придётся выплачивать кредит из-за мошенников
Происшествия, Фото:
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