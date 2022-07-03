В Бурятии спасли мужчину, уснувшего на надувном матрасе



Накануне, 2 июля, от берега унесло лодку с двумя взрослыми на Гусином озере со стороны села Бараты. На место выезжали спасатели ПСО-3. Об этом сообщили поздно вечером в группе «Селенга-инфо.24/7».



Сегодня утром выяснилось, что люди спаслись: лодку вынесло на берег в районе разреза около трёх часов утра.



Также вчера мужчина уснул на матрасе в районе разреза «Хольбоджинский». Надувной матрас унесло в акваторию Гусиного озера. Около 2 часов мужчина дрейфовал.



На помощь пришли сотрудники ГИМС, они доставили мужчину на берег, с ним всё в порядке.

