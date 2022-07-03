Двух тонувших парней спасли в Улан-Удэ

На крики о помощи подоспели спасатели, которые в этот момент патрулировали акваторию
Накануне, 2 июля, в 15:45 при патрулировании водной акватории недалеко от моста «Бегущая лань» матросы-спасатели поисково-спасательной службы управления по ЧС спасли на воде двух человек 2003 и 2004 г.р.
- Во время отдыха на воде один из подростков решил переплыть Степную протоку, но, не рассчитав собственные силы, начал тонуть. На помощь бросился товарищ, который тоже начал тонуть. На крики о помощи подоспели матросы, которые в этот момент патрулировали акваторию, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Фёдоров.
Спасатели доставили тонущих на берег и передали сотрудникам Территориального центра медицины катастроф.
На сегодня с начала сезона на территории Улан-Удэ насчитывается уже 7 спасённых и 4 погибших.
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Происшествия, Фото:
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