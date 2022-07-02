Ребёнок и мужчина после инцидента были госпитализированы в медучреждение
Несчастный случай произошёл 30 июня.
- На данный момент установлено, что 5-летний ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона, при помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу с высоты 12 этажа, - сообщают в СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).
Мальчика удалось поймать прохожему. Ребёнок и мужчина госпитализированы в медицинское учреждение. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - отметили в следственном управлении.
Как оказалось, прохожим, спасшим малыша, оказался уроженец Тункинского района Бурятии Баин Бадмаев. Об этом рассказали в официальной группе района в социальной сети. Герой сейчас проходит лечение в отделении травматологии.
По сообщениям якутских СМИ, состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое.
Уроженец Бурятии спас 5-летнего ребёнка в Якутске
Происшествия, Фото:
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