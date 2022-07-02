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В Заиграевском районе Бурятии тушат лесной пожар

В Заиграевском районе Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Угрозы населённому пункту нет

В Заиграевском районе возник лесной пожар. Предварительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнём. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, площадь на момент регистрации - 1 га.

На тушении работают 32 человека из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 6 единиц лесопожарной техники. На пожар направлен начальник отдела охраны защиты лесов Пётр Будунов. В рамках межрайонного маневрирования на пожар дополнительно направляются сотрудники Прибайкальского, Заудинского, Бичурского, Мухоршибирского, Верхне-Баргузинского и Курумканского лесхозов.

Ситуация находится под контролем. Лесники просят жителей сохранять спокойствие. Угрозы населённому пункту нет.
лесные пожары

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