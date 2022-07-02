В Заиграевском районе Бурятии тушат лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Угрозы населённому пункту нет



В Заиграевском районе возник лесной пожар. Предварительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнём. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, площадь на момент регистрации - 1 га.



На тушении работают 32 человека из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 6 единиц лесопожарной техники. На пожар направлен начальник отдела охраны защиты лесов Пётр Будунов. В рамках межрайонного маневрирования на пожар дополнительно направляются сотрудники Прибайкальского, Заудинского, Бичурского, Мухоршибирского, Верхне-Баргузинского и Курумканского лесхозов.



Ситуация находится под контролем. Лесники просят жителей сохранять спокойствие. Угрозы населённому пункту нет.

