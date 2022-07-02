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Житель Улан-Удэ погиб, пытаясь самовольно подключить электричество

Житель Улан-Удэ погиб, пытаясь самовольно подключить электричество
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обстоятельства, личность и причина смерти устанавливаются

В Улан-Удэ по улице Бичурская-1 обнаружен погибший мужчина.

- Со слов очевидцев, он пытался с помощью самодельных лазов самовольно подключить электричество. Для этого он поднялся на одну из опор воздушной линии 0,4. Но упал с неё. Предупреждающие плакаты, знаки безопасности на опоре его не остановили. Обстоятельства, личность и причина смерти устанавливаются, - сообщили в компании «Россети Сибирь» по Бурятии.

Энергетики напомнили, что любое вмешательство в работу электрооборудования чревато тяжёлыми последствиями для жизни и здоровья людей.
электричество

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