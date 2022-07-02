Мужчина утонул во время купания в карьере посёлка Исток
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 1 июля в Иволгинском районе во время купания в карьере посёлка Исток утонул мужчина, личность которого не установлена. Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Иволгинский район на поиски утонувшего мужчины.
- В районе 11:40 часов спасателями БРПСС на глубине 4 м было обнаружено тело мужчины, предположительно 60-ти лет. Спасатели извлекли из воды и передали его сотрудникам полиции, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины
Происшествия, Фото:
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