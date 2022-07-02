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За сутки в Бурятии утонули три человека

За сутки в Бурятии утонули три человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагические случаи произошли в двух районах республики

1 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в местности «Вышка» в Тункинском районе при купании на реке Иркут утонула 63-летняя женщина. По имеющейся информации, она отдыхала у реки с семьёй.

Спасатели совместно с родственниками извлекли из реки тело утонувшей и передали сотрудникам полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе погиб 50-летний мужчина.

- Со слов очевидцев, на реке Иркут в селе Далахай во время купания утонул мужчина 1972 года рождения, - рассказали вчера в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Вчера, 1 июля, вечером в Иволгинском районе во время купания в карьере посёлка Исток утонул мужчина, личность которого не установлена. Сегодня утром его поиски продолжили спасатели. О ходе поисковых работ будет сообщено позднее, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
утопление

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