За сутки в Бурятии утонули три человека

Трагические случаи произошли в двух районах республики
1 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в местности «Вышка» в Тункинском районе при купании на реке Иркут утонула 63-летняя женщина. По имеющейся информации, она отдыхала у реки с семьёй.
Спасатели совместно с родственниками извлекли из реки тело утонувшей и передали сотрудникам полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе погиб 50-летний мужчина
.
- Со слов очевидцев, на реке Иркут в селе Далахай во время купания утонул мужчина 1972 года рождения, - рассказали вчера в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Вчера, 1 июля, вечером в Иволгинском районе во время купания в карьере посёлка Исток утонул мужчина, личность которого не установлена. Сегодня утром его поиски продолжили спасатели. О ходе поисковых работ будет сообщено позднее, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Трагические случаи произошли в двух районах республики
Мужчина утонул в реке Иркут
Мужчину, лишённого прав, поймали за рулём
Организатор преступной группы отправится в колонию
Погибший мужчина работал без необходимого образования и трудового договора
Хозяин дома успел спасти супругу и ребёнка
Произошло это, когда разгулялся ветер
Жестокое нападение произошло в поле во время выпаса скота
Полиция разыскивает подозреваемого в краже телефона
Начата доследственная проверка
Лодка с тремя людьми перевернулась ночью
Инцидент произошёл на территории республиканской клинической больницы
Огонь сильно повредил дом
Преступная группа орудовала в начале двухтысячных, убивая лидеров и участников противоборствующих преступных группировок
Пострадавшей женщине пришлось добиваться справедливости через суд