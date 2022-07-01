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В Бурятии утонул четвёртый человек за неделю

В Бурятии утонул четвёртый человек за неделю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина утонул в реке Иркут

Очередной трагический случай на воде в Бурятии произошёл днём 1 июля. В Тункинском районе погиб 50-летний мужчина.

- Со слов очевидцев, на реке Иркут в селе Далахай во время купания утонул мужчина 1972 года рождения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Это уже четвёртый случай гибели на водоёмах в республике за неделю. Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 29 июня в Кабанском районе на озере Байкал опрокинулась лодка с тремя мужчинами на борту, один из них утонул.

30 июня спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 800 квадратных метров акватории озера.

- Известно, что три рыбака на моторной лодке вышли ночью на озеро с целью лова рыбы, несмотря на то, что на многих водоёмах, в том числе и на Байкале, установлен запрет на рыбалку. Погодные условия были сложные - ветер, туман и волны затрудняли передвижение по воде. Вероятно, неумение управлять маломерным судном послужило причиной того, что лодку перевернуло волной. Все трое рыбаков оказались за бортом. Двое ухватились за днище моторки, которая держалась на воде кверху килем. Третьего рыбака отнесло от товарищей, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

Предварительно установлено, что эта моторка была снята с учёта ГИМС в апреле 2021 года. Органы дознания проводят следственные действия по поводу гибели человека.

Вечером 27 июня в Улан-Удэ утонул 17-летний юноша. Он погиб, бросившись спасать тонувшую девушку.

26 июня недалеко от села Лиственничное в Прибайкальском районе в искусственном пруду – рыборазводном водоёме – утонула 13-летняя девочка. Она пыталась тащить надувную лодку с детьми, так как сами они не могли справиться с вёслами.

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