В Улан-Удэ ищут подозреваемого в розовых тапочках







Приметы: азиатской внешности, рост 170-175 см, на вид 35-30 лет, волосы темные, стрижка короткая.



Был одет: футболка-поло белого цвета с тёмными полосами на рукавах, светло-серые брюки, тапочки розовые резиновые.





Утром 16 июня в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратился 27-летний молодой человек с заявлением о краже телефона. На место происшествия прибыли полицейские.- Предварительно установлено, что гаджет пропал у потерпевшего, когда он после распития в компании друзей и знакомых девушек спиртного спал на съёмной квартире на улице Сахьяновой. Мобильное устройство, предположительно, похитил незнакомец, зашедший в помещение с приятельницами потерпевшего (одна из участниц посиделок забыла в квартире сотовый телефон и вместе с остальными была вынуждена вернуться). Пока девушки, с которыми он познакомился несколькими минутами ранее, находились в уборной, злоумышленник похитил гаджет спавшего мужчины и второпях скрылся. Ущерб составил 24 тысячи рублей, - сообщает МВД по Бурятии.Полицейские ищут подозреваемого, они распространили ориентировку на него.При наличии какой-либо информации об этом мужчине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)538-60-43 или 102 (112).