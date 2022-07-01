 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в розовых тапочках

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в розовых тапочках
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Полиция разыскивает подозреваемого в краже телефона

Утром 16 июня в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратился 27-летний молодой человек с заявлением о краже телефона. На место происшествия прибыли полицейские.

- Предварительно установлено, что гаджет пропал у потерпевшего, когда он после распития в компании друзей и знакомых девушек спиртного спал на съёмной квартире на улице Сахьяновой. Мобильное устройство, предположительно, похитил незнакомец, зашедший в помещение с приятельницами потерпевшего (одна из участниц посиделок забыла в квартире сотовый телефон и вместе с остальными была вынуждена вернуться). Пока девушки, с которыми он познакомился несколькими минутами ранее, находились в уборной, злоумышленник похитил гаджет спавшего мужчины и второпях скрылся. Ущерб составил 24 тысячи рублей, - сообщает МВД по Бурятии.

Полицейские ищут подозреваемого, они распространили ориентировку на него.

 
Приметы: азиатской внешности, рост 170-175 см, на вид 35-30 лет, волосы темные, стрижка короткая.

Был одет: футболка-поло белого цвета с тёмными полосами на рукавах, светло-серые брюки, тапочки розовые резиновые.


При наличии какой-либо информации об этом мужчине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)538-60-43 или 102 (112).
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии упала 20-метровая труба школьной котельной
В Бурятии упала 20-метровая труба школьной котельной
Происшествия, 01.07.2022
Произошло это, когда разгулялся ветер
В Бурятии пастух избил коллегу камнем по лицу
В Бурятии пастух избил коллегу камнем по лицу
Происшествия, 01.07.2022
Жестокое нападение произошло в поле во время выпаса скота
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в розовых тапочках
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в розовых тапочках
Происшествия, 01.07.2022
Полиция разыскивает подозреваемого в краже телефона
В Улан-Удэ девушка на территории больницы угрожала суицидом
В Улан-Удэ девушка на территории больницы угрожала суицидом
Происшествия, 01.07.2022
Инцидент произошёл на территории республиканской клинической больницы
В Иркутской области осудили лидера и участников ОПГ за убийство семи человек
В Иркутской области осудили лидера и участников ОПГ за убийство семи человек
Происшествия, 01.07.2022
Преступная группа орудовала в начале двухтысячных, убивая лидеров и участников противоборствующих преступных группировок
За наезд на пешехода улан-удэнец заплатил более 250 тысяч
За наезд на пешехода улан-удэнец заплатил более 250 тысяч
Происшествия, 01.07.2022
Пострадавшей женщине пришлось добиваться справедливости через суд
В Бурятии женщине-убийце не стали смягчать наказание
В Бурятии женщине-убийце не стали смягчать наказание
Происшествия, 01.07.2022
Поведение женщины говорит о нежелании исправляться, пришёл к выводу Верховный суд Бурятии
24-летняя улан-удэнка обманула жителей шести регионов
24-летняя улан-удэнка обманула жителей шести регионов
Происшествия, 01.07.2022
Жительница столицы Бурятии обвиняется в 22 эпизодах дистанционного мошенничества
В Бурятии в лобовом столкновении автомобилей погиб водитель
В Бурятии в лобовом столкновении автомобилей погиб водитель
Происшествия, 01.07.2022
Смертельная автоавария произошла на трассе «Байкал»
В Бурятии за сутки потушили 20 лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили 20 лесных пожаров
Происшествия, 01.07.2022
Большинство новых лесных пожаров произошли из-за сухих гроз
В Бурятии раздавили 176 единиц игрового оборудования
В Бурятии раздавили 176 единиц игрового оборудования
Происшествия, 30.06.2022
С начала года пресечена деятельность шести игорных заведений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^