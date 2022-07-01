В Чите проверяют информацию о нападении собаки на ребёнка

Начата доследственная проверка



28 июня забайкальские СМИ сообщили о нападении собаки на ребёнка. Инцидент произошёл в Черновском районе Читы. Следователи начали доследственную проверку.



По информации, опубликованной в СМИ, в посёлке Кадала бездомная собака укусила семилетнего ребёнка.



- Следователи СК проведут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены родители пострадавшего ребёнка, другие жители дома, у которого произошёл инцидент, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.



В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за сферу обращения с безнадзорными животными, а также будут приняты меры профилактического характера.

