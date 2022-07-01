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В Чите проверяют информацию о нападении собаки на ребёнка

В Чите проверяют информацию о нападении собаки на ребёнка
Происшествия, 
Начата доследственная проверка

28 июня забайкальские СМИ сообщили о нападении собаки на ребёнка. Инцидент произошёл в Черновском районе Читы. Следователи начали доследственную проверку.

По информации, опубликованной в СМИ, в посёлке Кадала бездомная собака укусила семилетнего ребёнка.

- Следователи СК проведут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены родители пострадавшего ребёнка, другие жители дома, у которого произошёл инцидент, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за сферу обращения с безнадзорными животными, а также будут приняты меры профилактического характера.
собаки

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