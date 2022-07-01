Лодка с тремя людьми перевернулась ночью
Ночью 29 июня в Кабанском районе Бурятии на озере Байкал опрокинулась лодка с тремя мужчина на борту, один из них погиб.
Всё произошло в местности Маяк. При опрокидывании лодки трое людей оказались в ледяной воде.
33-летний житель села Ранжурово утонул. Двоим удалось спастись – они около 40 минут держались за лодку. Вскоре их обнаружили рыбаки, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
30 июня начались поиски тела утонувшего мужчины. Пока они не дали результатов. Работы осложнены большой акваторией, которую необходимо проверить.
- Во избежание несчастных случаев на воде, помните о том, что спасательный жилет может спасти вам жизнь. Моторная лодка, не оборудованная согласно установленным требованиям, не снабжённая спасательными средствами и управляемая людьми без должной подготовки - прямая причина аварий, несчастных случаев. Мотор и корпус лодки должны быть всегда в исправном состоянии. Во время плавания моторной лодкой может управлять только человек со специальной подготовкой, запрещено управлять маломерным судном в нетрезвом состоянии. Двигаясь по водоёму, следует соблюдать правила плавания и установленные навигационные знаки, - сообщает Кабанский инспекторский участок ГИМС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня на реке Уде в Улан-Удэ утонул 17-летний подросток. Юноша погиб, спасая знакомую.
Вечером 26 июня в селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии во время купания в пруду утонула 13-летняя девочка. Она тащила лодку с детьми, когда ушла под воду.
В Бурятии на Байкале при опрокидывании лодки погиб мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начата доследственная проверка
Лодка с тремя людьми перевернулась ночью
Инцидент произошёл на территории республиканской клинической больницы
Преступная группа орудовала в начале двухтысячных, убивая лидеров и участников противоборствующих преступных группировок
Пострадавшей женщине пришлось добиваться справедливости через суд
Поведение женщины говорит о нежелании исправляться, пришёл к выводу Верховный суд Бурятии
Жительница столицы Бурятии обвиняется в 22 эпизодах дистанционного мошенничества
Смертельная автоавария произошла на трассе «Байкал»
Большинство новых лесных пожаров произошли из-за сухих гроз
С начала года пресечена деятельность шести игорных заведений
Тело случайно нашёл сосед
Дорожный инцидент случился на федеральной трассе
Доверчивый мужчина сам ввёл данные банковской карты
Женщина несколько дней переводила деньги
Один из погибших был пенсионером