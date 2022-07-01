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В Бурятии на Байкале при опрокидывании лодки погиб мужчина

В Бурятии на Байкале при опрокидывании лодки погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Лодка с тремя людьми перевернулась ночью

Ночью 29 июня в Кабанском районе Бурятии на озере Байкал опрокинулась лодка с тремя мужчина на борту, один из них погиб.

Всё произошло в местности Маяк. При опрокидывании лодки трое людей оказались в ледяной воде.

33-летний житель села Ранжурово утонул. Двоим удалось спастись – они около 40 минут держались за лодку. Вскоре их обнаружили рыбаки, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

30 июня начались поиски тела утонувшего мужчины. Пока они не дали результатов. Работы осложнены большой акваторией, которую необходимо проверить.

- Во избежание несчастных случаев на воде, помните о том, что спасательный жилет может спасти вам жизнь. Моторная лодка, не оборудованная согласно установленным требованиям, не снабжённая спасательными средствами и управляемая людьми без должной подготовки - прямая причина аварий, несчастных случаев. Мотор и корпус лодки должны быть всегда в исправном состоянии. Во время плавания моторной лодкой может управлять только человек со специальной подготовкой, запрещено управлять маломерным судном в нетрезвом состоянии. Двигаясь по водоёму, следует соблюдать правила плавания и установленные навигационные знаки, - сообщает Кабанский инспекторский участок ГИМС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня на реке Уде в Улан-Удэ утонул 17-летний подросток. Юноша погиб, спасая знакомую. 

Вечером 26 июня в селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии во время купания в пруду утонула 13-летняя девочка. Она тащила лодку с детьми, когда ушла под воду. 
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