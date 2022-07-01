Огонь сильно повредил дом
Днём 30 июня в селе Тарбагатай в Бурятии загорелся частный жилой дом.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных из дома шёл дым, горела веранда и кровля дома. Совместными усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения огня. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил веранду, повредил одно помещение, а также кровлю дома и котельной. Общая площадь пожара составила 153 кв. метра.
Пострадавших нет, жильцы в расселении не нуждаются.
Предположительно, очаг возгорания находился на веранде в месте, где стоял холодильник. На полу под холодильником имеются прогары. По версии дознавателей МЧ, причиной стало короткое замыкание холодильника.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 июня в селе Ганзурино Иволгинского района Бурятии произошёл пожар на территории частного подворья. Горели надворные постройки, огонь едва не перекинулся на дом, где спала семья. К счастью, людей спасла соседка, проснувшаяся от треска шифера.
В Бурятии произошёл пожар из-за холодильника
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