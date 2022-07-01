В Иркутской области осудили лидера и участников ОПГ за убийство семи человек

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Преступная группа орудовала в начале двухтысячных, убивая лидеров и участников противоборствующих преступных группировок



В Иркутской области суд приговорил к лишению свободы на срок от девяти до 25 лет троих участников организованной преступной группы (ОПГ), признав их виновными в убийстве семи человек и одном покушении на убийство.



- Следствием и судом установлено, что с 2000 года в Тайшетском районе Иркутской области действовала преступная группа под руководством троих мужчин. Организованная преступная группа в период 2000-2003 годов приняла активное участие в переделе сфер криминального влияния в Тайшете, физически устраняя лидеров и участников противоборствующих преступных группировок, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.



Так, в начале марта 2001 года участники ОПГ убили лидера другой преступной группы, владевшим крупной лесозаготовительной организацией. Его застрелили. Спустя несколько месяцев аналогичным способом расправились ещё с одним криминальным авторитетом.



Хладнокровные и циничные преступления продолжились в июне 2002 года. Тогда несколько участников ОПГ по указанию лидеров спланировали убийство сына ранее убитого владельца лесного бизнеса. Один из фигурантов дела подкараулил его возле подъезда дома и выстрелил из пистолета. Однако пуля попала в руку, после чего мужчине удалось скрыться от бандитов.



Следующее преступление организованная преступная группа планировала несколько месяцев. Был подготовлен автомобиль «УАЗ», топоры, ножи, наручники и другие предметы. В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в квартиру, в которой на тот момент находились пятеро активных участников другой преступной группы. Нападавшие похитили потерпевших, предварительно связав их, и вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили тела и выбросили в реку.



Следователи установили, что все преступления носили организованный характер, были тщательно спланированы, за потерпевшими устанавливалась слежка, прослушивались их телефоны. Фигуранты применяли тщательные меры конспирации и сокрытия следов преступления. В основном все они были совершены под видом сотрудников милиции.



- В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведён колоссальный объём работы: около 50 осмотров мест происшествий (в ходе которых, в том числе, изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество), более 320 допросов, 17 обысков, в том числе по месту жительства фигурантов уголовного дела, около 70 сложных экспертных исследований, - отмечают в следственном управлении.



30 июня суд присяжных вынес вердикт о виновности подсудимых. Иркутским областным судом с учетом мнения прокурора мужчинам назначено наказание от 9 до 25 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.



