За наезд на пешехода улан-удэнец заплатил более 250 тысяч

Пострадавшей женщине пришлось добиваться справедливости через суд



Судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей за наезд на женщину-пешехода.



ДТП произошло по вине водителя, вовремя не заметившего женщину, вступившую на разметку «зебры». Несмотря на низкую скорость и экстренное торможение, избежать наезда на пешехода не удалось.



В результате наезда пострадавшая перенесла несколько операций. В дальнейшем ей предстоит дополнительное оперативное лечение по удалению металлоконструкций. Кроме того, женщина пояснил, что полученные травмы могут стать препятствием для дальнейшего исполнения служебных обязанностей.



- В связи с тем, что водитель, виновный в причинении вреда здоровью, не оказал ни моральную поддержку, ни материальную помощь, истец обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковые требования пострадавшей удовлетворил частично, постановив взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Судебные обратили взыскание на заработную плату должника. На сегодняшний день деньги перечислены на счёт потерпевшей.



Несмотря на то, что должник полностью выплатил причитающиеся суммы пострадавшей стороне, с него было взыскано свыше 18 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.



