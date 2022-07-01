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За наезд на пешехода улан-удэнец заплатил более 250 тысяч

За наезд на пешехода улан-удэнец заплатил более 250 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшей женщине пришлось добиваться справедливости через суд

Судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей за наезд на женщину-пешехода.

ДТП произошло по вине водителя, вовремя не заметившего женщину, вступившую на разметку «зебры». Несмотря на низкую скорость и экстренное торможение, избежать наезда на пешехода не удалось.

В результате наезда пострадавшая перенесла несколько операций. В дальнейшем ей предстоит дополнительное оперативное лечение по удалению металлоконструкций. Кроме того, женщина пояснил, что полученные травмы могут стать препятствием для дальнейшего исполнения служебных обязанностей.

- В связи с тем, что водитель, виновный в причинении вреда здоровью, не оказал ни моральную поддержку, ни материальную помощь, истец обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковые требования пострадавшей удовлетворил частично, постановив взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Судебные обратили взыскание на заработную плату должника. На сегодняшний день деньги перечислены на счёт потерпевшей.

Несмотря на то, что должник полностью выплатил причитающиеся суммы пострадавшей стороне, с него было взыскано свыше 18 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.

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