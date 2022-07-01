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24-летняя улан-удэнка обманула жителей шести регионов

24-летняя улан-удэнка обманула жителей шести регионов
Происшествия, 
Жительница столицы Бурятии обвиняется в 22 эпизодах дистанционного мошенничества

24-летняя улан-удэнка обвиняется в 22 эпизодах дистанционного мошенничества. Потерпевшими оказались жители нескольких регионов России, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские установили, что ранее неоднократно судимая за мошенничество улан-удэнка с июня 2021 года по март 2022 года обманом похищала деньги пользователей мессенджера. Она создавала группы по продаже различных товаров: кондитерских изделий, обуви, одежды, каркасных бассейнов. С потенциальных покупателей она просила оплату, а заказ обещала отправить транспортной компанией.

Клиенты оформляли заказ, посредством банковского приложения переводили на счёт девушки деньги. Но товар не получали, а продавец переставала выходить на связь.

Потерпевшими оказались жители разных регионов России: Тюменской, Оренбургской и Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. Общий ущерб составил около 78 тысяч рублей.

- Поскольку потерпевшие проживают в разных региона, при расследовании уголовного дела дознаватель провёл допрос с использованием видеоконференц-связи. Так, 11 марта по видеоконференц-связи была допрошена потерпевшая, проживающая в Оренбургской области. Дознавателем добыто достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемой. В содеянном улан-удэнка призналась, - уточнили в МВД по Бурятии.

Сейчас уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.



мошенничество

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