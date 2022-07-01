В Бурятии за сутки потушили 20 лесных пожаров







20 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах удалось ликвидировать.



На утро 1 июля продолжается тушение восьми лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.



С огнём сражаются 190 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники.



Помимо этого, в Баунтовском эвенкийском районе с помощью системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», обнаружена термоточка на площади около 8 га. Она находится в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения там невозможно. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций приняла решение о наблюдении за термоточкой.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





В Бурятии, где совсем недавно леса не горели по несколько дней подряд, осложняется обстановка.За прошедшие сутки, 30 июня, возникло 16 лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Также проводились работы по дотушиванию ещё 12 очагов в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском и Кяхтинском районах.- 15 из 16 возникших вчера лесных пожаров произошли из-за сухих гроз, ещё один лесной пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. Лесные пожары действовали в труднодоступных, сложных местностях, в том числе и на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Тушением возгораний на заповедных территориях занимается ФБУ «Авиалесохрана» и администрации заповедников и нацпарков. Общая площадь, пройденная огнём на особо охраняемых природных территориях, составляет 3,2 га.Накануне с огнём сражались 510 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 99 единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 48,2 га.