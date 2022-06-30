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Иркутянка перевела телефонным мошенникам около семи млн рублей

Иркутянка перевела телефонным мошенникам около семи млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина несколько дней переводила деньги

Около семи миллионов рублей перевела иркутянка, поверив телефонным мошенникам. Свои сбережения она переводила в течение нескольких дней, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Жертвой мошенников стала 50-летняя женщина. Несколько дней назад ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. В разговоре лжесотрудница сообщила о том, что неизвестные лица пытаются снять с её счета деньги, а также пытаются оформить на её имя займы.

Чтобы спасти деньги, звонившая потребовала перевести все имеющиеся средства на «безопасный» счёт. Под чётким руководством аферистов женщина последовала инструкции.

На этом мошенники не успокоились. Уже на следующий день они снова сообщили потерпевшей, что кто-то пытается оформить на её имя кредит, и в целях безопасности ей необходимо самой оформить заявку. В течение нескольких дней женщина переводила взятые в кредит деньги. А затем, обналичивая, совершала переводы.

Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

В беседе со следователями полиции иркутянка рассказала, что знала о подобных схемах мошенничества, но всё равно доверилась звонившим.

Полиция рекомендует придерживаться одного простого правила, которое поможет избежать неприятных последствий – при поступлении подозрительных звонков из «банка», положите трубку и позвоните на телефон, указанный на банковской карте. После того, как вам ответит оператор, вы сможете узнать, подвергались ли ваши сбережения каким-либо списаниям или попыткам хищения.

мошенничество

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