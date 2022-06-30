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В Иркутске в двух ДТП погибли два человека

В Иркутске в двух ДТП погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один из погибших был пенсионером

Полицейские в Иркутске проводят проверку по факту двух ДТП со смертельным исходом. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Первая авария произошла 29 июня. Вечером столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Киа». По предварительным данным, 31-летний водитель «Тойоты», выезжая с прилегающей территории на улицу Старо-Кузьмихинскую, совершил столкновение с «Киа Рио».



80-летний пассажир «Киа» скончался на месте. Водители не пострадали.

Второе ДТП произошло утром 30 июня. Водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по улице Сурнова и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси Аутлендер». 54-летний водитель «Короллы» скончался до приезда скорой помощи, водитель и пассажиры из второго автомобиля не пострадали.




ДТП смерть

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