В Иркутске в двух ДТП погибли два человека

Один из погибших был пенсионером
Полицейские в Иркутске проводят проверку по факту двух ДТП со смертельным исходом. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Первая авария произошла 29 июня. Вечером столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Киа». По предварительным данным, 31-летний водитель «Тойоты», выезжая с прилегающей территории на улицу Старо-Кузьмихинскую, совершил столкновение с «Киа Рио».
80-летний пассажир «Киа» скончался на месте. Водители не пострадали.
Второе ДТП произошло утром 30 июня. Водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по улице Сурнова и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси Аутлендер». 54-летний водитель «Короллы» скончался до приезда скорой помощи, водитель и пассажиры из второго автомобиля не пострадали.
Один из погибших был пенсионером
Алабай напал, когда мужчина и юноша вышли его покормить
Нерадивые подрядчики оставляют без света целые микрорайоны столицы Бурятии
Полиция нашла похитительницу саженцев, росших возле многоквартирных домов
Коноплю мужчина собрал в поездке за мясом
Женщина услышала треск шифера
Водитель микрогрузовика проигнорировал «красный»
Накануне в Бурятии тушили сразу 21 лесной пожар
Вертолёт также доставил 500 кг груза
Игорную ОПГ раскрыли сотрудники МВД и УФСБ
Причиной ДТП на переезде стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения
У четверых нарушителей изъяли охотничьи карабины
Воры оставили без интернета несколько многоквартирных домов
Супруги занимались распространением наркотиков в Тулуне и Тулунском районе
Покупателя-мошенника задержали росгвардейцы