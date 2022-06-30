В Забайкалье в страшном ДТП с поездом погибли трое жителей Бурятии

В Хилокском районе Забайкальского края в страшном столкновении микрогрузовика с поездом погибли трое жителей Бурятии. ДТП произошло 29 июня около шести часов утра.
- По предварительным данным, 34-летний водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас», проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд в районе села Укурик и допустил столкновение с поездом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
На месте скончались водитель и два пассажира 2000 и 1991 года рождения.
Все трое - жители Бурятим. В Забайкалье они трудились на стройке на территории ленд-арт парка «Тужи».
Полицейские устанавливают причины, способствовавшие совершению ДТП, и обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», ленд-арт парк «Тужи» находится недалеко от села Укурик – это родина всемирного известного скульптора Даши Намдакова. В 2020 году мастер выступил с инициативой создания проекта, который поможет возродить его малую родину. «Когда был молодой, хотелось завоевывать мир. Сейчас необходимо подумать о корнях», - рассказывал он. На территории парка находятся деревянные скульптуры, арт-объекты, гостевые корпуса.