Более 500 человек сражались с огнём в лесах Бурятии













О ситуации отчитались сегодня, 30 июня, на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.



- В Баргузинском районе очаг возник в 80 км по прямой от села Уро. Местность труднодоступная, болотистая. Группировка вместе с оборудованием и ёмкостями с водой, сегодня утром будет доставлена на пожар вертолётом Ми-8, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



С огнём в республике накануне сражались 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 108 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 37,9 га. О ситуации отчитались сегодня, 30 июня, на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.- В Баргузинском районе очаг возник в 80 км по прямой от села Уро. Местность труднодоступная, болотистая. Группировка вместе с оборудованием и ёмкостями с водой, сегодня утром будет доставлена на пожар вертолётом Ми-8, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.С огнём в республике накануне сражались 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 108 единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 37,9 га.





















В Бурятии осложняется ситуация с лесными пожарами. За прошедшие сутки, 29 июня возникло сразу 18 новых возгораний, они действовали в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Также продолжались работы по дотушиванию трёх очагов в Кяхтинском, Хоринском и Баргузинском районах.- 18 лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, из которых 10 возгораний произошло в Хоринском районе. Лесные пожары действовали в труднодоступных, сложных местностях, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Десять лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Кяхтинском, Хоринском районах удалось ликвидировать, ещё четыре очага в Еравнинском, Кижингинском и Хоринском районах локализованы. Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативность и грамотные действия по тушению лесных пожаров. Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам возгорания ликвидированы на малых площадях.На утро 30 июня продолжается тушение семи лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Хоринском районах. Также продолжается дотушиванию локализованных очагов.С огнём сегодня сражаются 266 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Задействовано 50 единиц лесопожарной техники.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.