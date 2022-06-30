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Более 500 человек сражались с огнём в лесах Бурятии

Более 500 человек сражались с огнём в лесах Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Накануне в Бурятии тушили сразу 21 лесной пожар

В Бурятии осложняется ситуация с лесными пожарами. За прошедшие сутки, 29 июня возникло сразу 18 новых возгораний, они действовали в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Также продолжались работы по дотушиванию трёх очагов в Кяхтинском, Хоринском и Баргузинском районах.

- 18 лесных пожаров возникли из-за сухих гроз, из которых 10 возгораний произошло в Хоринском районе. Лесные пожары действовали в труднодоступных, сложных местностях, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.




О ситуации отчитались сегодня, 30 июня, на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.

- В Баргузинском районе очаг возник в 80 км по прямой от села Уро. Местность труднодоступная, болотистая. Группировка вместе с оборудованием и ёмкостями с водой, сегодня утром будет доставлена на пожар вертолётом Ми-8, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

С огнём в республике накануне сражались 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 108 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 37,9 га.



Десять лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Кяхтинском, Хоринском районах удалось ликвидировать, ещё четыре очага в Еравнинском, Кижингинском и Хоринском районах локализованы. Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативность и грамотные действия по тушению лесных пожаров. Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам возгорания ликвидированы на малых площадях.

На утро 30 июня продолжается тушение семи лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Хоринском районах. Также продолжается дотушиванию локализованных очагов.

С огнём сегодня сражаются 266 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Задействовано 50 единиц лесопожарной техники.




В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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