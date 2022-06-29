Покупателя-мошенника задержали росгвардейцы
В села Бичура в Бурятии мужчина решил расплатиться в магазине сувенирной купюрой номиналом в «пять тысяч дублей». Однако внимательный кассир заметила, что деньги ненастоящие, и нажала на кнопку тревожной сигнализации.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в течение нескольких минут для выяснения обстоятельств.
Пояснить, откуда у него взялась «прикольная» банкнота, 50-летний покупатель не смог. Он лишь рассказал, что купюра лежала у него в чехле от телефона и поэтому помялась.
Мужчина живёт в соседнем селе, ранее он был судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Иволгинске покупатель в супермаркете подменил настоящую пятитысячную купюру на фальшивые «дубли». Сделал он это, когда кассир отвернулась за сигаретами. Мужчину позже задержали полицейские.
Житель Бурятии пришёл в магазин с «дублями»
Происшествия, Фото:
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