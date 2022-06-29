Житель Бурятии украл автозапчасти у друга

Вор пытался отрицать свою вину



В Северо-Байкальском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего жителя посёлка Нижнеангарска за кражу автозапчастей у приятеля. Ущерб последний оценил в 10 тысяч рублей.



Ранее мужчина по согласию друга поставил в его ограде на ремонт автомобиль знакомого. В течение нескольких дней он ремонтировал машину, купил для замены необходимые запасные части, но затем пакет с запчастями исчез из салона.



При этом владелец дома свою причастность отрицал.



Уже позже потерпевший обнаружил украденные запчасти выставленными на продажу на СТО и сам выкупил их. Работники станции техобслуживания описали человека, который продал им детали: он оказался подозрительно похож на мужчину, отрицавшего вину. Однако друг снова стал всё отрицать.



Тогда потерпевший обратился в полицию.



- Злоумышленник задержан, он сознался в содеянном. Он объяснил полицейским, что после распития спиртного забрал из незапертого авто чужое имущество и продал. Отметим, два года назад он освободился из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

