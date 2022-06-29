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Житель Бурятии украл автозапчасти у друга

Житель Бурятии украл автозапчасти у друга
Происшествия, 
Вор пытался отрицать свою вину

В Северо-Байкальском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего жителя посёлка Нижнеангарска за кражу автозапчастей у приятеля. Ущерб последний оценил в 10 тысяч рублей.

Ранее мужчина по согласию друга поставил в его ограде на ремонт автомобиль знакомого. В течение нескольких дней он ремонтировал машину, купил для замены необходимые запасные части, но затем пакет с запчастями исчез из салона.

При этом владелец дома свою причастность отрицал.

Уже позже потерпевший обнаружил украденные запчасти выставленными на продажу на СТО и сам выкупил их. Работники станции техобслуживания описали человека, который продал им детали: он оказался подозрительно похож на мужчину, отрицавшего вину. Однако друг снова стал всё отрицать.

Тогда потерпевший обратился в полицию.

- Злоумышленник задержан, он сознался в содеянном. Он объяснил полицейским, что после распития спиртного забрал из незапертого авто чужое имущество и продал. Отметим, два года назад он освободился из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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