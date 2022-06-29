В Забайкалье опытный вор украл кольцо за 160 тысяч

Испугавшись ответственности, он решил подбросить украшение обратно



В Забайкальском крае в полицию поступило заявление от 43-летней жительницы посёлка Новокручининский о краже дорогого кольца стоимостью в 160 тысяч рублей. Уходя на работу, женщина положила кольцо в шкаф, а когда вернулась, его уже не было.



На момент кражи в доме находился сожитель женщины, который подарил её это украшение.



Вскоре в гости к паре пришёл их знакомый и принёс то самое кольцо, рассказав, что нашёл его. Полицейские решили проверить этого мужчину и выяснили, что украшение он принёс по просьбе 26-летнего местного жителя.



- Злоумышленник является частым гостем потерпевших и знал, где хозяева хранят дорогое кольцо. В один из дней он воспользовался невнимательностью хозяина и похитил ювелирное изделие. Узнав о заявлении в полицию, злоумышленник испугался ответственности и попросил своего знакомого подбросить кольцо, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый пять раз был за судим за кражу чужого имущества.

