Испугавшись ответственности, он решил подбросить украшение обратно
В Забайкальском крае в полицию поступило заявление от 43-летней жительницы посёлка Новокручининский о краже дорогого кольца стоимостью в 160 тысяч рублей. Уходя на работу, женщина положила кольцо в шкаф, а когда вернулась, его уже не было.
На момент кражи в доме находился сожитель женщины, который подарил её это украшение.
Вскоре в гости к паре пришёл их знакомый и принёс то самое кольцо, рассказав, что нашёл его. Полицейские решили проверить этого мужчину и выяснили, что украшение он принёс по просьбе 26-летнего местного жителя.
- Злоумышленник является частым гостем потерпевших и знал, где хозяева хранят дорогое кольцо. В один из дней он воспользовался невнимательностью хозяина и похитил ювелирное изделие. Узнав о заявлении в полицию, злоумышленник испугался ответственности и попросил своего знакомого подбросить кольцо, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый пять раз был за судим за кражу чужого имущества.
В Забайкалье опытный вор украл кольцо за 160 тысяч
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