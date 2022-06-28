В Улан-Удэ произошёл пожар в People's Park









На месте происшествия работают сотрудники органов дознания МЧС.



К тушению пожара привлекались 40 человек и 16 единице техники.



Отметим, в это же время без электричества осталась часть 40-х кварталов. Связано ли отключение света с возгоранием, пока не сообщается.



Вечером 28 июня в Улан-Удэ произошёл пожар в ТРЦ People's Park.- В 18:33 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в здании кинотеатра по улице Жердева наблюдается задымление. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты Федеральной противопожарной службы. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось слабое задымление, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Самостоятельно эвакуировались 57 человек.В результате пожара сгорел утеплитель под кровлей на площади 10 кв.м.В 19:00 пожарные ликвидировали открытое горение. В 19:30 пожар был полностью потушен.По предварительной информации, пострадавших нет.