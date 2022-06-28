 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

Популярное

В Улан-Удэ произошёл пожар в People's Park

В Улан-Удэ произошёл пожар в People's Park
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Во время пожара эвакуировались 57 человек

Вечером 28 июня в Улан-Удэ произошёл пожар в ТРЦ People's Park.

- В 18:33 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в здании кинотеатра по улице Жердева наблюдается задымление. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты Федеральной противопожарной службы. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось слабое задымление, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Самостоятельно эвакуировались 57 человек.

В результате пожара сгорел утеплитель под кровлей на площади 10 кв.м.

В 19:00 пожарные ликвидировали открытое горение. В 19:30 пожар был полностью потушен. 

По предварительной информации, пострадавших нет.



На месте происшествия работают сотрудники органов дознания МЧС.

К тушению пожара привлекались 40 человек и 16 единице техники.

Отметим, в это же время без электричества осталась часть 40-х кварталов. Связано ли отключение света с возгоранием, пока не сообщается. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл пожар в People's Park
В Улан-Удэ произошёл пожар в People's Park
Происшествия, 28.06.2022
Во время пожара эвакуировались 57 человек
В Забайкалье за сутки утонуло трое человек
В Забайкалье за сутки утонуло трое человек
Происшествия, 28.06.2022
Все они купались в непредназначенных для отдыха водоёмах
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, не смог обжаловать приговор
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, не смог обжаловать приговор
Происшествия, 28.06.2022
По вине водителя погиб девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде
В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток
В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток
Происшествия, 28.06.2022
Трагедия произошла недалеко от Селенгинского моста
В центре Улан-Удэ сломался трамвай
В центре Улан-Удэ сломался трамвай
Происшествия, 28.06.2022
Пассажиров пришлось высадить
В Иркутской области за два дня утонули трое несовершеннолетних
В Иркутской области за два дня утонули трое несовершеннолетних
Происшествия, 28.06.2022
Все погибшие находились в компании друзей, однако помочь им никто не смог
В Иркутске утонул 13-летний мальчик
В Иркутске утонул 13-летний мальчик
Происшествия, 28.06.2022
Погибший ребёнок ранее ходил в секцию плавания
Пьяный пассажир рейса Екатеринбург – Чита ударил бортпроводника
Пьяный пассажир рейса Екатеринбург – Чита ударил бортпроводника
Происшествия, 28.06.2022
Буйного пассажира заключили под домашний арест
В Бурятии один пенсионер убил другого из ревности
В Бурятии один пенсионер убил другого из ревности
Происшествия, 28.06.2022
Пожилой мужчина скончался из-за обильной кровопотери
В Забайкалье молодой сельчанин до смерти избил собутыльника
В Забайкалье молодой сельчанин до смерти избил собутыльника
Происшествия, 28.06.2022
Убийство произошло во время пьяной потасовки
В Бурятии водитель «Тойоты» сбила 60-летнего мужчину
В Бурятии водитель «Тойоты» сбила 60-летнего мужчину
Происшествия, 28.06.2022
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
В центре Улан-Удэ вновь выросла конопля
В центре Улан-Удэ вновь выросла конопля
Происшествия, 28.06.2022
Избавиться от конопли на площади Революции никак не удаётся
В Бурятии поймали с наркотиками пассажира рейсового автобуса
В Бурятии поймали с наркотиками пассажира рейсового автобуса
Происшествия, 28.06.2022
Молодой человек уже расположился в автобусе, когда к нему пришли полицейские
Улан-удэнка отдала деньги мошенникам, поверив в «путинскую» выплату
Улан-удэнка отдала деньги мошенникам, поверив в «путинскую» выплату
Происшествия, 28.06.2022
Доверчивая женщина сообщила даже защитные коды своих банковских карт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^