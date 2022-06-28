Буйного пассажира заключили под домашний арест
19 июня пассажир рейса Екатеринбург – Чита авиакомпании «Уральские авиалинии» устроил дебош и поднял руку на бортпроводника.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он мешал не только другим пассажирам, но работе членов экипажа. Дебошир игнорировал требования бортпроводников соблюдать общественный порядок, в связи с чем его попросили пройти в хвостовую часть самолёта. Однако буйный пассажир ответил категорическим отказом.
Бортпроводник взял любителя горячительных за руку, желая увести в «хвост», но мужчина ударил сотрудника по лицу. После дебошира скрутили.
- Противоправные действия пресечены путём ограничения его подвижности с использованием специальных средств, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
Пассажиру предъявлено обвинение в хулиганстве.
23 июня суд в Чите постановил заключить нарушителя порядка под домашний арест с возложением запретов на срок 1 месяц 29 дней.
Пьяный пассажир рейса Екатеринбург – Чита ударил бортпроводника
Происшествия, Фото:
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