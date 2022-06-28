В Бурятии один пенсионер убил другого из ревности

Пожилой мужчина скончался из-за обильной кровопотери
Ночью 25 июня в селе Кижинга в Бурятии был убит 68-летний мужчина. Он скончался от колото-резаной раны левой руки в области предплечья.
По подозрению в убийстве задержан 64-летний знакомый покойного. На допросе он подробно рассказал о расправе, которая, как выяснилось, произошла из-за ревности.
- По данным следствия, утром 25 июня к обвиняемому в гости пришла его сестра с сожителем, которые накануне приехали в село на праздник. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья гость ненавязчиво уделял внимание сожительнице хозяина дома. Под вечер между пьяными мужчинами на фоне ревности произошла ссора. Злоумышленник схватил нож с кухонного стола и нанёс удар в предплечье левой руки знакомому. Ранение оказалось опасным, так как клинком были повреждены кровеносные сосуды, и спустя непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия из-за обильной кровопотери, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
На задержанного мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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