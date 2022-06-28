В Братске две девочки пострадали в ДТП, которое устроила их мать





Вечером 27 июня в Братске две девочки пострадали в автомобиле «Тойота Спринтер», который улетел в кювет.ДТП произошло на улице Шолохова в жилом районе Гидростроитель. 32-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и съехала с проезжей части. В салоне находились двое её дочерей, им 10 лет и 4 года. Обе девочки перевозились с нарушением правил – без использования детских кресел.В результате аварии дети получили травмы и были доставлены в больницу.От прохождения освидетельствования на состояние опьянение женщина отказалась. Кроме того, выяснилось, что она не имеет водительских прав, а её машина не зарегистрирована в ГИБДД.- В общей сложности госавтоинспекторы составили четыре административных материала. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД или правил вождения машиной, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести здоровья потерпевшего». Иномарка помещена на арестплощадку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.