Убийство произошло во время пьяной потасовки
Вечером 24 июня в доме в селе Долгокыча Оловяннинского района Забайкальского края был убит 55-летний местный житель. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.
После допроса свидетелей и жителей села выяснилось, что мужчина выпивал спиртное вместе с 28-летним односельчанином. Собутыльника задержали, при первом допросе он признался в убийстве.
- В доме подозреваемого проведён обыск, по изъятым вещам и предметам назначена судебная экспертиза. Мужчине предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.
В Забайкалье молодой сельчанин до смерти избил собутыльника
Происшествия, Фото:
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