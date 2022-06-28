В Забайкалье молодой сельчанин до смерти избил собутыльника

Убийство произошло во время пьяной потасовки



Вечером 24 июня в доме в селе Долгокыча Оловяннинского района Забайкальского края был убит 55-летний местный житель. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.



После допроса свидетелей и жителей села выяснилось, что мужчина выпивал спиртное вместе с 28-летним односельчанином. Собутыльника задержали, при первом допросе он признался в убийстве.



- В доме подозреваемого проведён обыск, по изъятым вещам и предметам назначена судебная экспертиза. Мужчине предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.





