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Курильщик оставил жительницу Бурятии с детьми без квартиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился во время отсутствия хозяйки жилища

Минувшим днём в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных изнутри горела квартира №2. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространение огня и полного уничтожения дома.

- По имеющейся информации, очаг возгорания находился в спальной комнате, на момент пожара хозяйка квартиры с детьми отсутствовала, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара выгорела полностью изнутри квартира №2 на площади 42 квадратных метра. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. 

Вероятно, виновник возгорания уснул с не потушенной сигаретой, в следствии чего произошёл пожар.







пожар

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