Курильщик оставил жительницу Бурятии с детьми без квартиры

Пожар случился во время отсутствия хозяйки жилища
Минувшим днём в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных изнутри горела квартира №2. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространение огня и полного уничтожения дома.
- По имеющейся информации, очаг возгорания находился в спальной комнате, на момент пожара хозяйка квартиры с детьми отсутствовала, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара выгорела полностью изнутри квартира №2 на площади 42 квадратных метра. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Вероятно, виновник возгорания уснул с не потушенной сигаретой, в следствии чего произошёл пожар.
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