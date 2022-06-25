Курильщик оставил жительницу Бурятии с детьми без квартиры





Вероятно, виновник возгорания уснул с не потушенной сигаретой, в следствии чего произошёл пожар.

















Минувшим днём в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных изнутри горела квартира №2. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространение огня и полного уничтожения дома.- По имеющейся информации, очаг возгорания находился в спальной комнате, на момент пожара хозяйка квартиры с детьми отсутствовала, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара выгорела полностью изнутри квартира №2 на площади 42 квадратных метра. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.