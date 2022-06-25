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В Бурятии из-за детской шалости сгорела муниципальная беседка

В Бурятии из-за детской шалости сгорела муниципальная беседка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь потушили за шесть минут

24 июня в селе Югово Прибайкальского района Бурятии загорелась муниципальная собственность - беседка. На момент прибытия первого подразделения беседка была полностью охвачена огнём.

На ликвидацию открытого горения потребовалось шесть минут, общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, вероятно, пожар случился из-за детской шалости с огнём. Уже установлен предполагаемый виновник пожара, им оказался девятилетний мальчик.

- Детская шалость с огнём часто становится причиной пожаров. Пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнём, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих детей. Не оставляйте детей без присмотра! – призывают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июня в Улан-Удэ детская шалость с огнём привела к крупному пожару. Огонь едва не уничтожил двухэтажный многоквартирный дом на улице Целинная.
пожар

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