В Бурятии ищут виновников пожаров в нежилых домах

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возгорания случились в разных районах



Ночью 24 июня в селе Тунка произошёл пожар на территории нежилого дома. Первыми на тушение огня прибыли добровольные пожарные. На момент их прибытия горел дом и хозяйственная постройка.



На ликвидацию открытого горения потребовалось 27 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 63 квадратных метров, обрушилась кровля, огонь повредил хозпостройку и навес на общей площади 10 квадратных метров. Также пламя повредило забор.



По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, на территорию дома имелся свободный доступ. Виновное лицо устанавливается.



Ещё один пожар по такой же причине на территории нежилого дома случился в селе Сужа Иволгинского района. В результате пожара огнём повреждена кровля, дом выгорел изнутри на общей площади 10 квадратных метров, сгорела веранда на площади, огнём повреждён забор.



Виновник также устанавливается, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

