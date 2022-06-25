Возгорания случились в разных районах
Ночью 24 июня в селе Тунка произошёл пожар на территории нежилого дома. Первыми на тушение огня прибыли добровольные пожарные. На момент их прибытия горел дом и хозяйственная постройка.
На ликвидацию открытого горения потребовалось 27 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 63 квадратных метров, обрушилась кровля, огонь повредил хозпостройку и навес на общей площади 10 квадратных метров. Также пламя повредило забор.
По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, на территорию дома имелся свободный доступ. Виновное лицо устанавливается.
Ещё один пожар по такой же причине на территории нежилого дома случился в селе Сужа Иволгинского района. В результате пожара огнём повреждена кровля, дом выгорел изнутри на общей площади 10 квадратных метров, сгорела веранда на площади, огнём повреждён забор.
Виновник также устанавливается, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии ищут виновников пожаров в нежилых домах
Происшествия, Фото:
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