В Иркутске три человека пострадали при столкновении машины с деревом





В Иркутске в ДТП пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.Инцидент произошёл сегодня днём на улице Рабочего Штаба. По предварительным данным, уходя от столкновения с другим транспортным средством, водитель автомобиля «Волга» съехал с проезжей части и врезался в дерево.В результате произошедшего пострадали трое пассажиров отечественной легковушки. Их доставили в медучреждения.На месте находятся полицейские и представители экстренных служб. Все причины и детали происшествия устанавливаются.