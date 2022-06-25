В Иркутске три человека пострадали при столкновении машины с деревом

Пассажиров «Волги» доставили в больницу
В Иркутске в ДТП пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл сегодня днём на улице Рабочего Штаба. По предварительным данным, уходя от столкновения с другим транспортным средством, водитель автомобиля «Волга» съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате произошедшего пострадали трое пассажиров отечественной легковушки. Их доставили в медучреждения.
На месте находятся полицейские и представители экстренных служб. Все причины и детали происшествия устанавливаются.
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