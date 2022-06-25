Полиция предупреждает о необычном виде мошенничества
Мошенники попытались обмануть 85-летнюю жительницу Ангарска, представившись библиотекарями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл несколько дней назад. В полицию обратилась дочь пенсионерки.
Женщина рассказала, что аферисты представились сотрудниками одной из ангарских библиотек. Они сказали, что бабушка много лет назад не вернула несколько книг. Во избежание дальнейших недоразумений, лжебиблиотекари предложили пенсионерке срочно вернуть издания либо заплатить за них компенсацию, за которой аферисты были готовы сами приехать.
До этого пожилая женщина уже дважды становилась жертвой мошенников, поэтому, почувствовав обман, она положила трубку и рассказала о случившемся дочери. Женщина тут же обратилась в библиотеку, где выяснила, что мать не является её читательницей и никаких задолженностей за ней не числится.
В Иркутской области мошенники действуют от имени библиотекарей
Происшествия, Фото:
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