Жителя Иркутской области осудили за убийство 26-летней давности













52-летний житель города Усолье-Сибирское признан судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в убийстве.Следствием и судом установлено, что летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до Усолье-Сибирское. Во время движения мужчина решил завладеть транспортным средством. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент мужчина достал обрез ружья и выстрелил водителю в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лес, после чего все вместе скрылись на похищенном автомобиле.- До 2021 года мужчина скрывался от органов следствия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями СК и сотрудниками УУР ГУ МВД России по Иркутской области и МО МВД России «Усольский» его местонахождение было установлено. В октябре 2021 года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии мужчина был задержан, а в дальнейшем арестован судом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.