 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятии браконьер выловил омуля на 2,6 млн рублей

В Бурятии браконьер выловил омуля на 2,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
У мужчины изъяли более 170 кг рыбы

В Бурятии проходит первый этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2022».

17 июня в устье реки Кичера сотрудники МО МВД России «Северобайкальский» совместно с представителями Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству задержали омулёвого браконьера. У него изъято 732 особи омуля массой свыше 170 килограммов, более 100 метров рыболовных сетей и плавательные средства.

Ущерб составил более двух миллионов шестисот тысяч рублей, что расценивается как особо крупный.



Браконьер - 65-летний неработающий житель посёлка Нижнеангарска, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Расследование продолжается.

С начала первого этапа операции «Путина-2022» в Бурятии сотрудниками полиции выявлено 54 факта нарушения правил рыболовства, по которым возбуждено 24 уголовных дела и составлено 17 административных протоколов.

У браконьеров изъято более тысячи килограммов рыбы, 64 рыболовных сети, 2 лодочных мотора, а также иные орудия лова, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

омуль браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших
В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших
Происшествия, 25.06.2022
Пять из них погибли в прошлом году 
Багаж с дорогой одеждой вместо Улан-Удэ улетел в Петербург
Багаж с дорогой одеждой вместо Улан-Удэ улетел в Петербург
Происшествия, 24.06.2022
С инцидентом разбирались транспортные полицейские
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под трамвай
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под трамвай
Происшествия, 24.06.2022
Пьяный пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте
В Улан-Удэ стали известны подробности взрыва самогонного аппарата
В Улан-Удэ стали известны подробности взрыва самогонного аппарата
Происшествия, 24.06.2022
Взрыв произошёл, когда молодой человек включил свет
В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми
В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми
Происшествия, 24.06.2022
ЧП произошло в прошлом году перед репетицией в честь Дня Победы
Улан-удэнец приехал на маршрутке для сбора конопли
Улан-удэнец приехал на маршрутке для сбора конопли
Происшествия, 24.06.2022
Полицейские поймали сборщика конопли с поличным
Организаторы иркутского майнинг-отеля похитили оборудование клиентов
Организаторы иркутского майнинг-отеля похитили оборудование клиентов
Происшествия, 24.06.2022
Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере
В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями
В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями
Происшествия, 24.06.2022
Охотники попались во время рейда в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ вновь взорвался самогонный аппарат
В Улан-Удэ вновь взорвался самогонный аппарат
Происшествия, 24.06.2022
В результате взрыва в пятиэтажке есть пострадавший
В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух
В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух
Происшествия, 24.06.2022
Пожарные выезжают на возгорания пуха ежедневно
Жительницам Бурятии мошенники прислали старые носки и мятую бумагу
Жительницам Бурятии мошенники прислали старые носки и мятую бумагу
Происшествия, 24.06.2022
С началом летом в республике участились случаи мошенничеств при покупке товаров онлайн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^