В Бурятии браконьер выловил омуля на 2,6 млн рублей





В Бурятии проходит первый этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2022».17 июня в устье реки Кичера сотрудники МО МВД России «Северобайкальский» совместно с представителями Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству задержали омулёвого браконьера. У него изъято 732 особи омуля массой свыше 170 килограммов, более 100 метров рыболовных сетей и плавательные средства.Ущерб составил более двух миллионов шестисот тысяч рублей, что расценивается как особо крупный.Браконьер - 65-летний неработающий житель посёлка Нижнеангарска, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Расследование продолжается.С начала первого этапа операции «Путина-2022» в Бурятии сотрудниками полиции выявлено 54 факта нарушения правил рыболовства, по которым возбуждено 24 уголовных дела и составлено 17 административных протоколов.У браконьеров изъято более тысячи килограммов рыбы, 64 рыболовных сети, 2 лодочных мотора, а также иные орудия лова, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.