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В Бурятии экс-полицейского отправили в колонию за ДТП с погибшей

В Бурятии экс-полицейского отправили в колонию за ДТП с погибшей
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сотрудник полиции совершил смертельное ДТП, будучи пьяным

В Хоринском районе Бурятии бывшего полицейского признали виновным в ДТП, в котором погибла девушка-пассажирка и пострадали два человека.

Смертельная автоавария произошла в феврале 2021 года. Из судебных материалов следует, что к тому времени мужчина служил в органах полиции уже почти пять лет – с 2017 года.

В тот роковой вечер ближе к полуночи к нему приехали на машине друзья. Приятели немного покатались по селу, а затем поехали на парковку районной больницы, где распивали пиво. Вскоре к ним прикатила машина с ещё одним их другом, который привёз двух девушек.

Все вместе продолжили пить алкоголь и общаться. Когда девушки заметно опьянели, было решено увезти их домой. А за руль водитель предложил сесть тому самому полицейскому.

«Я попросил довести меня с девушками на моей машине до дома, так как он сотрудник полиции», - позже обосновал свою просьбу мужчина.

Полицейский согласился. Сам он также позже признался, что выпил одну бутылку пива 0,5 литров и сделал несколько глотков из второй такой же маленькой бутылки. Опьянения он не чувствовал и, вероятно, решил, что справится с поездкой. Тем более что друг опьянел в разы сильнее, ведь едва он сел машину, сразу уснул. Кроме того, ехать было совсем недалеко.

Вчетвером они отправились в путь. В какой-то момент возле местного магазина «Байкал» машину занесло. Автомобиль наехал на бугорок, залетел во двор, сломав забор, и врезался в бетонный столб. От удара машина опрокинулась.

Водитель потерял сознание, но быстро пришёл в себя. Серьёзных травм он не получил и позже отказался от госпитализации.

Основной удар пришёлся на заднюю часть автомобиля. Девушке, которая сидела сзади, проломило голову, а ноги зажало. Всё время, пока её вытаскивали из искорёженного автомобиля, она была без сознания. В больнице констатировали смерть.

Её подруга, ехавшая на переднем сидении, получила сотрясение головного мозга и перелом ключицы со смещением костных отломков. Приятель водителя ударился головой, но в целом отделался довольно легко.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе количество алкоголя составило 0,435 мг/л и 0,455 мг/л. Также этанол нашли в крови.

Сам полицейский не отрицал, что выпил перед тем, как сесть за руль. Он не раз говорил, что сожалеет о том, что сделал. А после этой трагедии мужчина признался, что и вовсе бросил пить.

Суд квалифицировал действия мужчины по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения». Подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Семье погибшей девушки он помог финансово и всячески пытался загладить вину.

Отец погибшей девушки просил не лишать свободы бывшего полицейского. Более того, он просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Кроме того, в суд поступили исключительно положительные характеристики от участкового уполномоченного полиции, от главы села, с нынешней и прежней работы.

«Суд признаёт полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, поведение подсудимого во время и после совершения ДТП, направленное на оказание помощи потерпевшим, принесение извинений перед потерпевшими и принятие их последними, возмещение ущерба потерпевшим, а также послеоперационное состояние здоровья матери подсудимого, за которой требуется уход, для которой подсудимый является единственным сыном. В связи с этим суд считает возможным назначить наказание ниже низшего предела. В целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы», - говорится в решении суда.

Мужчине в итоге получил лишение свободы на 1 год 10 месяцам, отбывать наказание он будет в колонии-поселении. 


суд

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