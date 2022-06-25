В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших

Пять из них погибли в прошлом году
Днём 23 июня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район для поисков ранее утонувших на реке Селенга. Всего на сегодня не найдено семь человек, в числе которых двое утонули в этом году.
Спасатели обследовали акваторию реки от железнодорожного моста до населённого пункта Ильинка. Поиск результатов не дал, работы продолжаются.
Другая группа спасателей Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы продолжает поиски мужчины в Окинском районе, потерявшегося 18 июня
. Спасателями с нарастающим итогом было обследовано 61 км² местности.
Поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Пять из них погибли в прошлом году
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