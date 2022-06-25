 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших

В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Пять из них погибли в прошлом году

Днём 23 июня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район для поисков ранее утонувших на реке Селенга. Всего на сегодня не найдено семь человек, в числе которых двое утонули в этом году.

Спасатели обследовали акваторию реки от железнодорожного моста до населённого пункта Ильинка. Поиск результатов не дал, работы продолжаются.

Другая группа спасателей Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы продолжает поиски мужчины в Окинском районе, потерявшегося 18 июня. Спасателями с нарастающим итогом было обследовано 61 км² местности. 

Поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших
В Бурятии спасатели ищут сразу семь утонувших
Происшествия, 25.06.2022
Пять из них погибли в прошлом году 
Багаж с дорогой одеждой вместо Улан-Удэ улетел в Петербург
Багаж с дорогой одеждой вместо Улан-Удэ улетел в Петербург
Происшествия, 24.06.2022
С инцидентом разбирались транспортные полицейские
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под трамвай
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под трамвай
Происшествия, 24.06.2022
Пьяный пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте
В Улан-Удэ стали известны подробности взрыва самогонного аппарата
В Улан-Удэ стали известны подробности взрыва самогонного аппарата
Происшествия, 24.06.2022
Взрыв произошёл, когда молодой человек включил свет
В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми
В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми
Происшествия, 24.06.2022
ЧП произошло в прошлом году перед репетицией в честь Дня Победы
Улан-удэнец приехал на маршрутке для сбора конопли
Улан-удэнец приехал на маршрутке для сбора конопли
Происшествия, 24.06.2022
Полицейские поймали сборщика конопли с поличным
Организаторы иркутского майнинг-отеля похитили оборудование клиентов
Организаторы иркутского майнинг-отеля похитили оборудование клиентов
Происшествия, 24.06.2022
Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере
В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями
В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями
Происшествия, 24.06.2022
Охотники попались во время рейда в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ вновь взорвался самогонный аппарат
В Улан-Удэ вновь взорвался самогонный аппарат
Происшествия, 24.06.2022
В результате взрыва в пятиэтажке есть пострадавший
В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух
В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух
Происшествия, 24.06.2022
Пожарные выезжают на возгорания пуха ежедневно
Жительницам Бурятии мошенники прислали старые носки и мятую бумагу
Жительницам Бурятии мошенники прислали старые носки и мятую бумагу
Происшествия, 24.06.2022
С началом летом в республике участились случаи мошенничеств при покупке товаров онлайн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^