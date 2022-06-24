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Багаж с дорогой одеждой вместо Улан-Удэ улетел в Петербург

Багаж с дорогой одеждой вместо Улан-Удэ улетел в Петербург
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С инцидентом разбирались транспортные полицейские

Полёт не туда. Такая история произошла с багажом одного из пассажиров аэропорта «Байкал» в прошлом году. Об этом инциденте рассказали в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте, где подвели итоги подобных «багажных» происшествий.

В тот день в транспортную полицию поступило сообщение о том, что в аэропорт Улан-Удэ не прибыло одно багажное место. Пассажир, который сам благополучно долетел в Бурятию, не обнаружил свой чемодан, в котором были два зимних пальто и пуховик. Одежда оказалась дорогой, возможный ущерб был оценён более чем в 350 тысяч рублей.

- Благодаря слаженной работе транспортных полицейских хищения имущества удалось избежать. Указанный груз был своевременно найден в городе Санкт – Петербурге и благополучно возвращён заявителю, - сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении.

Вообще же в этом году зафиксировано снижение подобных инцидентов. За пять месяцев 2022 года число хищений грузов, багажа и почты, перевозимых самолётами, в Иркутской области и Бурятии снизилось более чем на 30%.

В 2022 году было зарегистрировано восемь фактов прибытия багажа с нарушением целостности упаковки. Так, Иркутске следователи транспортной полиции к привлекли к уголовной ответственности грузчика аэропорта. Он из партии груза украл сотовый телефон. Скоро вор предстанет перед судом.

- Многолетняя практика показывает, что наиболее часто предметами преступных посягательств являются личные вещи авиапассажиров, в том числе денежные средства, сданные в багаж, а также сотовые телефоны, компьютерная и бытовая техника, гаджеты, драгоценности и деликатесы, - отметили в транспортной полиции.

Основными локациями краж продолжают оставаться залы ожидания, прилета и пункты досмотра. Практически треть от общего числа преступлений происходит при выдаче багажа. Воры сливаются с другими пассажирами, делая вид, что ожидают свой чемодан, однако забирают чужой.

Имущество, сданное в багаж, чаще всего воруют во время загрузки или выгрузки в багажном отсеке самолёта. Всё потому что там невозможно организовать видеосъёмку процесса. В остальных случаях хищения происходят в зонах комплектования груза и багажа.

Подобные преступления наиболее эффективно раскрываются «по горячим следам», если потерпевшая сторона вовремя заявит о пропаже. Сейчас все воздушные гавани оснащены видеокамерами

Восточно-Сибирское линейное управление совместно со службами аэропортов систематически проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Грузы-Почта-Багаж».

транспортная полиция

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