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В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми

В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
ЧП произошло в прошлом году перед репетицией в честь Дня Победы

В Братске в суд ушло уголовное дело, возбужденное после резонансного ЧП на стадионе «Металлург».

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года на стадионе «Металлург» обрушилась часть трибуны с людьми. Несколько человек получили травмы.

- По версии следствия, 26 апреля 2021 года группа лиц, в том числе пять девушек в возрасте от 16 до 19 лет, прибыла на стадион «Металлург» для участия в репетиции к празднованию Дня Победы. Ожидая начала репетиции, девушки проследовали на трибуну стадиона. В какой-то момент произошло обрушение плиты покрытия трибуны стадиона. Девушки упали с высоты не менее двух метров и получил травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

На директора МАУ «Футбольный клуб «Сибиряк» возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как полагают следователи, директор клуба не организовал своевременно обследование трибуны и её капитальный ремонт. Это и стало причиной несчастного случая, считает следствие.

оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

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