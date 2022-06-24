ЧП произошло в прошлом году перед репетицией в честь Дня Победы
В Братске в суд ушло уголовное дело, возбужденное после резонансного ЧП на стадионе «Металлург».
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года на стадионе «Металлург» обрушилась часть трибуны с людьми. Несколько человек получили травмы.
- По версии следствия, 26 апреля 2021 года группа лиц, в том числе пять девушек в возрасте от 16 до 19 лет, прибыла на стадион «Металлург» для участия в репетиции к празднованию Дня Победы. Ожидая начала репетиции, девушки проследовали на трибуну стадиона. В какой-то момент произошло обрушение плиты покрытия трибуны стадиона. Девушки упали с высоты не менее двух метров и получил травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.
На директора МАУ «Футбольный клуб «Сибиряк» возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Как полагают следователи, директор клуба не организовал своевременно обследование трибуны и её капитальный ремонт. Это и стало причиной несчастного случая, считает следствие.
В Братске директора футбольного клуба будут судить за обрушение трибуны с людьми
Происшествия, Фото:
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