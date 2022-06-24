Полицейские поймали сборщика конопли с поличным
В Тарбагатайском районе Бурятии вблизи посёлка Николаевский сотрудники управления наркоконтроля поймали сборщика конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У 26-летнего задержанного полицейские изъяли два пакета с более чем 1,5 кг «травы».
Молодой человек признался, что приехал в Тарбагатайский район из Улан-Удэ на маршрутке специально, чтобы собрать наркотическое средство.
От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, так что на него составили протокол по ст. 6.9 КоАП. Суд назначил штраф в четыре тысячи рублей.
Задержанный нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь на него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.
В Бурятии проходит операция «Мак», направленная на выявление и уничтожение дикорастущей конопли, а также перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот. В республике операция проходит в четыре этапа. Последний заканчивается 23 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии задержали очередных жителей Забайкальского края, которые приехали за местной коноплёй.
Улан-удэнец приехал на маршрутке для сбора конопли
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