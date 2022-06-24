Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере
В Иркутске полиция возбудила уголовное дело в отношении владельцев майнинг-отеля, подозреваемых в мошенничестве и хищении вычислительного оборудования своих клиентов.
- Предварительно установлено, что с ноября прошлого года по май текущего представители фирмы завлекали к сотрудничеству граждан, желающих разместить своё оборудование в майнинг-отеле. Клиентам предлагались выгодные условия размещения на собственной майнинг-ферме – цены за аренду площадей и потребляемую электроэнергию назывались ниже рыночных. При этом вычислительную технику требовалось передать как можно быстрее, что аргументировалось ограниченным количеством мест для устройств, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.
По условиям договора клиентам не называлось, где фактически будет находиться оборудование. А данные для доступа к программам, позволяющим распоряжаться добываемой криптовалютой, так называемому «пулу», находились только у представителя фирмы.
В ожидании быстрого заработка майнеры передавали свои устройства представителям «хостела». В какой-то момент организаторы «майнинг-отеля» скрылись, прекратив выплаты и не вернув клиентам дорогостоящую технику.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Из офиса изъяты различные вещественные доказательства, в том числе компьютерная техника и документация. Ведётся расследование.
Полиция ищет пострадавших от организаторов майнин-отеля, ещё не обратившиеся в правоохранительные органы.
Организаторы иркутского майнинг-отеля похитили оборудование клиентов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ЧП произошло в прошлом году перед репетицией в честь Дня Победы
Полицейские поймали сборщика конопли с поличным
Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере
Охотники попались во время рейда в Тарбагатайском районе
Пожарные выезжают на возгорания пуха ежедневно
В результате взрыва в пятиэтажке есть пострадавший
Пожар произошёл из-за сигареты
С началом летом в республике участились случаи мошенничеств при покупке товаров онлайн
На пожаре пострадала пенсионерка
Мужчина до смерти избил женщину по голове
Медведь идёт вдоль дороги
Коровы в районах республики нападают на людей и портят клумбы
ДТП произошло на улице Борсоева
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Мужчина предстал перед судом