Организаторы иркутского майнинг-отеля похитили оборудование клиентов

Происшествия, Фото: из архива

Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере



В Иркутске полиция возбудила уголовное дело в отношении владельцев майнинг-отеля, подозреваемых в мошенничестве и хищении вычислительного оборудования своих клиентов.



- Предварительно установлено, что с ноября прошлого года по май текущего представители фирмы завлекали к сотрудничеству граждан, желающих разместить своё оборудование в майнинг-отеле. Клиентам предлагались выгодные условия размещения на собственной майнинг-ферме – цены за аренду площадей и потребляемую электроэнергию назывались ниже рыночных. При этом вычислительную технику требовалось передать как можно быстрее, что аргументировалось ограниченным количеством мест для устройств, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.



По условиям договора клиентам не называлось, где фактически будет находиться оборудование. А данные для доступа к программам, позволяющим распоряжаться добываемой криптовалютой, так называемому «пулу», находились только у представителя фирмы.



В ожидании быстрого заработка майнеры передавали свои устройства представителям «хостела». В какой-то момент организаторы «майнинг-отеля» скрылись, прекратив выплаты и не вернув клиентам дорогостоящую технику.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Из офиса изъяты различные вещественные доказательства, в том числе компьютерная техника и документация. Ведётся расследование.



Полиция ищет пострадавших от организаторов майнин-отеля, ещё не обратившиеся в правоохранительные органы.



