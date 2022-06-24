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В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями

В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Охотники попались во время рейда в Тарбагатайском районе

В Тарбагатайском районе Бурятии во время ночного рейда инспекторы Бурприроднадзора задержали двух мужчин с незарегистрированным заряженным оружием.

- Изъято две единицы оружия. А значит, спасены дикие животные от пули браконьеров, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Сотрудники надзорного органа составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охоты».


Для охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях – соответствующее разрешение.

Статьей 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
браконьерство охота

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