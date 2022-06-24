В Бурятии ночью задержали двух охотников с ружьями





В Тарбагатайском районе Бурятии во время ночного рейда инспекторы Бурприроднадзора задержали двух мужчин с незарегистрированным заряженным оружием.- Изъято две единицы оружия. А значит, спасены дикие животные от пули браконьеров, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.Сотрудники надзорного органа составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охоты».Для охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях – соответствующее разрешение.Статьей 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.