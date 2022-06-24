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В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух

В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух
Происшествия, 
Пожарные выезжают на возгорания пуха ежедневно

В Бурятии пожарные ежедневно выезжают на возгорания тополиного пуха. На сегодня уже зарегистрировано 72 таких случаях. В двух из них огонь перешёл на надворные постройки и жилой сектор.

Как сообщал «Байкал-Daily», один из таких пожаров произошёл 21 июня на улице Целинная в Улан-Удэ. Сперва загорелись кладовые, а вскоре огонь перекинулся на стену деревянного многоквартирного дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 человек.

Как выяснилось, виновника крупного пожара стали дети, которые подожгли пух.

- Хотели бы напомнить вам, что неосторожное обращение с огнём может привести к серьёзному пожару, - напоминают пожарные федеральной противопожарной службы и управление по ЧС Улан-Удэ. 

Специалисты призывают не сжигать тополиный пух и не бросать непотушенные окурки и горящие спички на землю.



Отметить, бояться пуха стоит даже в том случае, если вы живёте высоко. Ведь при сильном ветре пух достигает высоты 12-го этажа, забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, что достаточно искры – и пух превратится в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберётся до зданий.

Многие считают, что после дождей пуха становится меньше. На самом деле дождь только прибивает пух к земле. Прогревшись на солнышке, «летний снег» очень быстро расправляется и возвращает свои пожароопасные свойства.

Бороться с тополиным пухом приходится не только пожарным, но и простым дворникам. Как показывает практика, уборка пуха – нелёгкое занятие. Для того, чтобы уборка стала эффективной, пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжёлым, подметать.

пожар Поджог

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