Пожарные выезжают на возгорания пуха ежедневно
В Бурятии пожарные ежедневно выезжают на возгорания тополиного пуха. На сегодня уже зарегистрировано 72 таких случаях. В двух из них огонь перешёл на надворные постройки и жилой сектор.
Как сообщал «Байкал-Daily», один из таких пожаров произошёл 21 июня на улице Целинная в Улан-Удэ. Сперва загорелись кладовые, а вскоре огонь перекинулся на стену деревянного многоквартирного дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 человек.
Как выяснилось, виновника крупного пожара стали дети, которые подожгли пух.
- Хотели бы напомнить вам, что неосторожное обращение с огнём может привести к серьёзному пожару, - напоминают пожарные федеральной противопожарной службы и управление по ЧС Улан-Удэ.
Специалисты призывают не сжигать тополиный пух и не бросать непотушенные окурки и горящие спички на землю.
Отметить, бояться пуха стоит даже в том случае, если вы живёте высоко. Ведь при сильном ветре пух достигает высоты 12-го этажа, забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, что достаточно искры – и пух превратится в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберётся до зданий.
Многие считают, что после дождей пуха становится меньше. На самом деле дождь только прибивает пух к земле. Прогревшись на солнышке, «летний снег» очень быстро расправляется и возвращает свои пожароопасные свойства.
Бороться с тополиным пухом приходится не только пожарным, но и простым дворникам. Как показывает практика, уборка пуха – нелёгкое занятие. Для того, чтобы уборка стала эффективной, пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжёлым, подметать.
В Бурятии 72 раза поджигали тополиный пух
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В результате взрыва в пятиэтажке есть пострадавший
Пожар произошёл из-за сигареты
С началом летом в республике участились случаи мошенничеств при покупке товаров онлайн
На пожаре пострадала пенсионерка
Мужчина до смерти избил женщину по голове
Медведь идёт вдоль дороги
Коровы в районах республики нападают на людей и портят клумбы
ДТП произошло на улице Борсоева
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Мужчина предстал перед судом
Мужчина убил двух односельчан одним бруском
Погибшему ребёнку было семь лет
Наркоманов с поличным взяли сотрудники управления наркоконтроля
Лужи на дорогах откачивают с половины четвёртого утра
Женщина с ножом кинулась на ребёнка