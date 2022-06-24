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В Улан-Удэ из горящего дома людей спасали по пожарной лестнице

В Улан-Удэ из горящего дома людей спасали по пожарной лестнице
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На пожаре пострадала пенсионерка

В Улан-Удэ пожарные спасли из горящего дома 63-летнюю женщину, ребёнка и ещё троих людей. Пожар произошёл вчера, 23 июня, в восьмиквартирном жилом доме на станции Дивизионная.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, горела квартира на первом этаже, подъезд был задымлён.

- Звено газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировало трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё двух человек со второго этажа пожарные спасли по трёхколенной лестнице, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

63-летняя пострадавшая с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу.

Ликвидировать возгорание удалось на общей площади 20 квадратных метров за 19 минут. Огонь повредил личные вещи и мебель в квартире.


Всего в тушении были задействованы 21 пожарный и пять единиц техники.

Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Всего с начала года в республике произошло 2583 пожара из-за неосторожного обращения с огнём, из них в 161 случае виноваты именно курильщики.  

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 17 июня в квартире дома в городе Закаменск произошёл пожар. Пострадала женщина, получившая ожоги. Причиной происшествия также стала сигарета. 
пожар

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