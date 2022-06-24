В Улан-Удэ из горящего дома людей спасали по пожарной лестнице

В Улан-Удэ пожарные спасли из горящего дома 63-летнюю женщину, ребёнка и ещё троих людей. Пожар произошёл вчера, 23 июня, в восьмиквартирном жилом доме на станции Дивизионная.
Когда пожарные прибыли к месту происшествия, горела квартира на первом этаже, подъезд был задымлён.
- Звено газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировало трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё двух человек со второго этажа пожарные спасли по трёхколенной лестнице, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
63-летняя пострадавшая с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу.
Ликвидировать возгорание удалось на общей площади 20 квадратных метров за 19 минут. Огонь повредил личные вещи и мебель в квартире.
Всего в тушении были задействованы 21 пожарный и пять единиц техники.
Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Всего с начала года в республике произошло 2583 пожара из-за неосторожного обращения с огнём, из них в 161 случае виноваты именно курильщики.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 17 июня в квартире дома в городе Закаменск произошёл пожар. Пострадала женщина, получившая ожоги. Причиной происшествия также стала сигарета.