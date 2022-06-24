 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

Житель Бурятии убил сожительницу из-за подозрений в краже техники

Житель Бурятии убил сожительницу из-за подозрений в краже техники
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина до смерти избил женщину по голове

В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 48-летний мужчина, до смерти избивший свою возлюбленную.

По данным следствия, пара жила вместе в селе Сосново-Озёрское. В апреле они устроили застолье, которое растянулось на несколько дней. В какой-то момент мужчина закатил скандал, заподозрив, что сожительница украла бытовую технику у его матери.

- После взаимных оскорблений мужчина принялся избивать сожительницу, с силой нанося многочисленные удары кулаками по голове и лицу. От полученных ударов женщина неоднократно падала на пол, один раз ударившись головой о стол. После нанесённых побоев злоумышленник отнес женщину в спальню и лёг спать. Проснувшись утром и обнаружив её мертвой, он скрылся, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Скоро обвиняемый предстанет перед судом. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли
В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли
Происшествия, 24.06.2022
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство
Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство
Происшествия, 24.06.2022
Мужчина убил двух односельчан одним бруском
50-летний улан-удэнец устроил опийный наркопритон
50-летний улан-удэнец устроил опийный наркопритон
Происшествия, 24.06.2022
Наркоманов с поличным взяли сотрудники управления наркоконтроля 
Последствия ливня устраняют в Улан-Удэ
Последствия ливня устраняют в Улан-Удэ
Происшествия, 24.06.2022
Лужи на дорогах откачивают с половины четвёртого утра
Забайкалка едва не убила собственного сына
Забайкалка едва не убила собственного сына
Происшествия, 24.06.2022
Женщина с ножом кинулась на ребёнка 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 24.06.2022
На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию
Происшествия, 24.06.2022
Мужчину взяли под стражу в зале суда
В Забайкалье спасатели эвакуировали 23 туриста из-за подтопления
В Забайкалье спасатели эвакуировали 23 туриста из-за подтопления
Происшествия, 23.06.2022
В Каларском районе был введён режим повышенной готовности
Без электричества остаются девять районов Бурятии и часть Улан-Удэ
Без электричества остаются девять районов Бурятии и часть Улан-Удэ
Происшествия, 23.06.2022
Вернуть электроснабжение планируют в ближайшее время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^