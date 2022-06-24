Житель Бурятии убил сожительницу из-за подозрений в краже техники

Мужчина до смерти избил женщину по голове



В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 48-летний мужчина, до смерти избивший свою возлюбленную.



По данным следствия, пара жила вместе в селе Сосново-Озёрское. В апреле они устроили застолье, которое растянулось на несколько дней. В какой-то момент мужчина закатил скандал, заподозрив, что сожительница украла бытовую технику у его матери.



- После взаимных оскорблений мужчина принялся избивать сожительницу, с силой нанося многочисленные удары кулаками по голове и лицу. От полученных ударов женщина неоднократно падала на пол, один раз ударившись головой о стол. После нанесённых побоев злоумышленник отнес женщину в спальню и лёг спать. Проснувшись утром и обнаружив её мертвой, он скрылся, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Скоро обвиняемый предстанет перед судом.

