Мужчина до смерти избил женщину по голове
В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 48-летний мужчина, до смерти избивший свою возлюбленную.
По данным следствия, пара жила вместе в селе Сосново-Озёрское. В апреле они устроили застолье, которое растянулось на несколько дней. В какой-то момент мужчина закатил скандал, заподозрив, что сожительница украла бытовую технику у его матери.
- После взаимных оскорблений мужчина принялся избивать сожительницу, с силой нанося многочисленные удары кулаками по голове и лицу. От полученных ударов женщина неоднократно падала на пол, один раз ударившись головой о стол. После нанесённых побоев злоумышленник отнес женщину в спальню и лёг спать. Проснувшись утром и обнаружив её мертвой, он скрылся, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Скоро обвиняемый предстанет перед судом.
Житель Бурятии убил сожительницу из-за подозрений в краже техники
Происшествия, Фото:
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